Parke seçmenin 5 altın kuralı

Evlerimizin günlük yaşam içinde artık sadece ev değil, aynı zamanda bir ofis ya da bir spor salonu hatta sosyal aktivitlerimiz için sıcak bir mekan olarak işlev görmesini talep ediyoruz ve bunu sağlamak için de zekice bir tasarımla evlerimizi dekore etmek zorundayız. Ev dekorasyonu ise parke ile başlar. Peki parkelerimizi seçerken hangi hususlara dikkat etmeliyiz?

Yüksek kaliteli ve dayanıklı parkeleriyle tüketicinin dikkatini çeken Varioclic'in bu konudaki tavsiyeleri şöyle:

1. Dekorasyon tercihlerinizi göz önünde bulundurun

Evinizin, odalarınızın dekorasyonunu bir resim olarak düşünürseniz, parkeler bu resmin daha görünür, daha etkili, daha canlı renklere sahip görünmesi için gerekli olan bir fon oluşturacaktır. Eğer odada koyu renkli mobilyalar tercih ediyorsanız, mobilyaların daha etkileyici ve dikkat çekici bir görünüm kazanması için, açık renkli parkeler kullanarak bir kontrast oluşturmak isteyebilirsiniz. Varioclic'in zengin renk yelpazesini kullanarak ev dekorasyonunuzla uyumlu parkeler seçebilirsiniz.

2. Evin aldığı ışığı ve aydınlatma beklentilerinizi değerlendirin

Eviniz ne kadar güneş alıyor, gün içinde yaşam alanlarınız ne kadar aydınlanıyor ve bu ışık sizin için yeterli mi, yoksa fazla mı? Yaşadığınız alandaki ışığı da parke seçerken değerlendirmeye almak isteyebilirsiniz. Geniş pencerelere sahip, önü açık ve gün boyunca ağır güneş ışığına maruz kalan bir oda eğer gözünüzü yoracak derecede aydınlanıyorsa, perdeleri kapatıp odayı karanlığa boğmak yerine, daha koyu renklerde parkeler ve duvar boyaları kullanmak odadaki yansımayı azaltıp gözü rahatlatabilir. Yeterli ışık almayan alanları da canlandırmak için daha açık renkler tercih edilebilir.

3. Yaşam alanındaki yoğunluğa göre renk seçimi

Parke seçerken alternatif bir yöntem olarak, tüm ev için aynı renk parke tercih etmek yerine, yaşam alanlarınızın fonksiyonlarına göre seçim de yapabilirsiniz. Yatak odaları için koyu renk parkeler tercih ederken, koridorların daha aydınlık ve ferah görünmesi için açık renk parkeler kullanabilirsiniz. Evcil bir hayvan besliyorsanız veya fazla toz tutan bir eve sahipseniz, toz almaya vakit bulamadığınız zamanlar için salon/oturma odası gibi yaşam alanlarında tozu daha az gösterecek orta renkleri tercih etmek isteyebilirsiniz.



4. Isı yalıtımı için parke

Evinizin ısınma karakteristiğini de parke seçiminde göz önünde bulundurmak isteyebilirsiniz. Zemin katta ve alttan büyük oranda soğuk çeken bir evde daha kalın parkeler kullanarak soğuğun odalara erişimini kısıtlamak da bir tercih olabilir. Bu noktada parkelerin nitelikleri de büyük önem kazanıyor. Zemin katlar veya bodrum katları, eğer bina yalıtımı iyi değilse, yerden çok fazla nem çekebilir. Parkelerin neme karşı da dayanaklı olması doğru bir tercih olacaktır. Ya da yaşadığınız bölge nem oranı yüksek bir bölgeyse, havadaki nem bile parkelerin zamanla deforme olmasına sebep olabilir. Parkenizi seçerken üreticisinin verdiği garantileri ve parkenin özelliklerini de detaylıca incelemenizi tavsiye ederiz. Varioclic bu noktada yüksek üretim teknolojisiyle tüketicilerin ihtiyaçlarına cevap veren ürün yelpazesi sunuyor ve kaymaz, lekelenmez, iz bırakmaz, dayanaklı parkeleriyle hem sağlıklı, hem dayanıklı hem de şık bir dekorasyon yaklaşımını mümkün kılıyor.

5. Dekorasyonun başlangıç noktası Varioclic parkeler

Türkiye’nin önde gelen panel, parke ve kapı üreticisi Yıldız Entegre’nin geliştirdiği Varioclic parkeleri, üstün özellikleriyle yaşam alanlarında konforu en üst seviyeye taşıyor.

20 yıl garantili Varioclic parkeleri, %99,99 antibakteriyel özelliğiyle daha hijyenik bir zemin üzerinde yaşamanın kapısını açarken, kolay temizlenebilir ve lekeye dirençli yapısıyla temizlik sürecini de kolaylaştırıyor.

Neme karşı dayanıklı Varioclic, aynı zamanda UV ışınlarına karşı da dirençli olarak üretiliyor. Evcil hayvanların tırnakları veya benzer zorlamalar karşısında çizilmeye karşı dirençli olan parkeler, ev halkının ve misafirlerinizin yürürken kaymaması için özenle üretiliyor. Mobilya ayaklarının baskısıyla çökmeyecek, noktasal darbelere karşı dirençli yapısıyla uzun yıllar deforme olmadan evinize şıklık ve konfor katacak Varioclic parkelerini daha detaylı incelemek için web sitesini de ziyaret etmenizi tavsiye ediyoruz.