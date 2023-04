Sesi ve estetiği buluşturan form: Beosound Shape

Müzik ve ses kayıtlarının yeniden ses dalgalarına nasıl dönüştüğünü çoğu insan merak etmez. Ancak sesi kayıt ortamından alıp yeniden insan kulağının duyabileceği forma dönüştürmek aslında çok zor bir işlemdir.

Sesin kalitesini gerçeğe yaklaştırmak söz konusu olunca, üretim sürecine altın gibi değerli madenler de girer. Dolayısıyla kulağınıza taktığınız kulaklıklardan, evinizdeki hoparlörlere kadar, pek çok markanın ses sistemleri arasındaki kalite uçurumu bu üretim teknolojisinden kaynaklanır. Pek çok ses sistemi müziğin ve sesin gerçek tınılarını kulağa ulaştırmakta zorlanırken, çoğu zaman da kulağı rahatsız eden kirli sesler üretebilir.

Yüksek kaliteli ses sistemleri ise müzik severlere, sanki bir konser salonundaymış ve canlı müzik dinliyormuş kadar berrak ve gerçekçi bir ses kalitesi sunarlar.

Bang & Olufsen kalitesiyle Beosound Shape

Yüzyıla yakındır yüksek kaliteli ses sitemleri üretmesiyle ünlenen Danimarkalı Bang & Olufsen, müzik severler arasında alternatifsiz bir marka olmasıyla da tanınıyor.

Bang & Olufsen evlerin ve diğer kapalı mekanların duvarlarında yerleştirilen, tablo estetiğinde ve kanıtlanmış Bang & Olufsen kalitesine sahip Beosound Shape hoparlörleriyle müzik severlerden büyük beğeni topluyor.

Modüler bir hoparlör sistemi olan Beosound Shape, ev sahibinin tasarım zevkine uygun renkler ve şekillerle duvara yerleştirilebiliyor. Böylece müzik severler, kendilerine özgü tasarıma sahip eşsiz bir müzik sistemine sahip olurken, Beosound Shape evlerin duvarında modern bir sanat eseri gibi göz alıyor.

Beosound Shape sürükleyici ses sahneleme ve yerleşik gürültü damperleri ile odanızın akustiğini iyileştirme yeteneği de sunuyor.

Beosound Shape ayrıca, Avrupa ve dünya çapındaki mimarlara, tasarımcılara ve özel tüketicilere tekstil ve tekstille ilgili ürünler üreten Danimarkalı tekstil devi Kvadrat'ın geliştirdiği özel yün kumaşlar da dahil olmak üzere yüksek kaliteli kumaş kapaklarla müziği dokunsal ve estetik bir deneyime dönüştürüyor.

Beosound Shape'i kendiniz için özelleştirebilirisiniz

Bang & Olufsen'ın yeni Beosound Shape sistemi 44 adede kadar birbirine bağlanabilen hoparlörler eşsiz bir kombinasyon yaratıyor. Farklı evlerde iki konfigürasyonun aynı olması da muhtemel değildir. Her bir tasarım her duvarda ve her odada kalıcı bir görsel iz bırakıyor.

Dilerseniz kişisel Beosound Shape tasarımınızı oluşturmak için Bang & Olufsen'ın özel yapılandırma aracını kullanabilirsiniz. Deseni tanımlayarak yapılandırmaya başlayın. İhtiyaçlarınıza uygun bir performans seviyesi seçerek tasarımınızı tamamlayın.

Her odaya müzik taşıyın

Farklı odalardaki Beosound Shape ses sistemini tek bir müzik sistemi üzerinden kontrol edebilirsiniz. Böylece isterseniz evinizde, isterseniz iş yerinizde, her odaya faklı müzik yayını yapmak mümkün olur.

Her cihazdan müzik dinleyin

Sistemin kalbinde Beosound Core bağlantı merkezi yer alıyor. Beosound Core ise Google Chromecast, Apple AirPlay 2 ve Bluetooth aracılığıyla doğrudan telefonunuzdan, bilgisayarınızdan veya tabletinizden müzik akışı yapmanızı sağlayan küçük bir yerleşik kutu.

Yüksek kaliteli ses sistemleriyle müzik severlerin vazgeçilmezi olan Bang & Olufsen'in Beosound Shape sistemini detaylıca incelemek ve hemen satın almak için web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.