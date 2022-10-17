VarioClic Evinize Güzellik Getiriyor

Yaşam mekanları, insanın ruhunu doğrudan etkiler. Bu yüzdendir ki, işletmelerden evlerimize kadar, içinde yaşadığımız alanları güzelleştirmek hep önemli olmuştur.

Dekorasyonda ilk adım ise yer döşemelerinden başlar. Tabanı çıplak beton olarak bırakılmış hiçbir ev veya işletmenin ne kadar rahatsız edici bir enerjiye sahip olacağını hayal etmeniz zor olmasa gerek.

Parke konusunda Türkiye'nin uzman markası VairoClic geliştirdiği ürünlerle "Evinize Güzellik" katmak için bazı uzman tavsiyelerinde bulunuyor. Dekorasyona projelerinize başlamadan önce bu tavsiyelere kulak vermek isteyebilirsiniz:

Çek, Seç, Uygula

VarioClic, tüm ev sahiplerinin profesyonel bir tasarımcıya ihtiyaç duymaksızın, evin hangi parke modelleriyle nasıl görüneceğini kolayca deneyimleyebileceği artırılmış gerçeklik uygulaması Çek, Seç, Uygula sayesinde dekorasyon projelerinde büyük bir kolaylık sağlıyor.

Çek, Seç, Uygula mobil uygulaması sayesinde telefonunuzla kolayca odanızın fotoğraflarını çekebilir ve ardından beğendiğiniz parke modellerini seçerek, odanızın tabanında nasıl göründüğünü uygulamaları olarak inceleyebilirsiniz.

Uygulama sizin için tabana seçtiğiniz parkeleri sanal olarak yerleştirerek karar verme aşamasında size büyük destek oluyor. Bu uygulamaya, Yıldız Entegre Mobil APP veya https://varioclic.yildizentegre.com üzerinden ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.

Parke değişiminde neye dikkat etmeliyim?

İç dekorasyon çalışmalarına başlamadan önce kendi tarzınıza karar vermeniz gerekir. Tarzınızı belirledikten sonra ilk olarak zemin kaplamanızı seçmelisiniz. Çünkü zeminler dekorasyonun başlangıç noktasıdır. Belirlenen zemin üzerine mobilyalar seçmek, buna göre duvarları boyamak etkili bir atmosfer yaratmanıza yardımcı olacaktır.

Sizi yansıtan zemini seçtikten sonra doğru mobilyalarla tarzınızın çerçevesini çizebilirsiniz. Mobilya seçerken tüm ögelerin aynı dili konuşması gerekir. Birbiriyle uyumlu mobilyaların kullanım konforu ve tasarımının yanı sıra mekanda kullanılacak diğer objelerin seçimi de önemlidir.

Modern tarzda bir mekan için daha sade ve gri tonlarında mobilyalar seçilirken duvarda sade tablolar kullanılabilir. Klasik tarzda bir mekanın vazgeçilmezi altın sarısı olurken, country ve vintage tarzı öne çıkarmak istiyorsanız, sıcak tonlarda mobilyalar seçilmelidir.

Mobilya ve tarz seçiminin en tamamlayıcı unsuru olan parkelerde de seçilen tarz doğrultusunda ilerlemek gerekir. Klasik tarzda seçilmiş mobilyalara uygun olarak

VarioClic serisinden Doğal Macar, Alp Macar veya Sarıyer'i kullanabilirsiniz.

Home-Office mi çalışıyorsunuz?

Home-Office veya ev-ofis çalışma düzeni artık dünyanın inkar edilemez bir gerçeği. Bu yeni çalışma ve yaşama düzeni, dijital dünyanın doğal bir sonucu olarak hayatımıza girdi.

Bir ev-ofis dekorasyonu tasarlarken şu detaylara dikkat etmenizi tavsiye ediyoruz:

Çalışma alanı tasarlarken dikkati dağıtmayacak, verimliliği artıracak bir düzen sağlanmalıdır. Oluşturulan alan yeterli ışık almalı, sessiz ve konforlu olmalıdır.

Çalışma odası için hangi parkeler?

Çalışma verimliliğini artırmak için renkler ve objeler önemlidir. İyi aydınlatılmış bir alan

oluşturduktan sonra dinlendirici ve zihni yormayan renkler seçilmelidir. Beyaz, mavi

ve yeşil tonlarının sakinliğinden yola çıkarak oluşturulan bir alan verimlilik sağlayacaktır. Açık renklerde kullanılan masa üzerine yeşil küçük bitkiler, az obje seçimi alanı daha ferah gösterecektir. Açık ve pastel renklerde tercih edilmiş duvarlara, zeminde VarioClic serisinden Fehtiye, Alanya, Gölcük ve Manyas gibi açık renk parkeler eşlik edebilir. Açık renk parkelerin yanı sıra Efes Meşe, Didim, Sarıyer ve Giza gibi

daha doğal ve sıcak tonlar da kullanılabilir.

Renkler dekorasyonun kalbidir

Renkler, psikoloji, sembolizm ve hatta mistisizm ile ilişkilendirilebilir; sanatsal, tarihi veya kültürel döneme göre farklı anlamlar alır.

Mimarlık tarihinin tanınmış isimlerine bakıldığında Luis Barragán, rengi, mekânsallığı ve duyguları çağrıştıran bir unsur olarak

gösterirken Siza Vieira, yüzeylerin konuştuğuna vurgu yapar. Yani renkler görünenden fazlasıdır. Mutluluğu, hüznü ve hatta sağlığı temsil edebilir. Örneğin; mavi insana güven verir, yeşil sağlığı ve doğallığı temsil eder, bu yüzden sağlık sektöründe sıkça kullanılır.

Olduğundan fazla kullanılan siyah, insana karamsarlık verirken beyaz mutluluk ve enerji verir.

Zemin rengi seçimi için ipuçları

Duvarlar, zeminler ve nötr tavanlarla bir ortam yaratılırsa, farklı yüzeylere belirli renkler uygulandığında farklı görsel efektler elde edilir.

Örneğin, tavana daha koyu bir renk uygulandığında, daha düşük bir alan hissi oluşur. Oysa tüm duvarlara aynı renk uygulanırsa, gerçekte olduğundan daha uzun bir alan algısı üretilir.

Alanın yüksekliğini azaltmak veya odağı yüksekliğe çekmek isterseniz, tüm yüzeyleri yarım yükseklikte boyayarak ve daha koyu tonları üst yüzeylere taşıyarak istenilen etkiyi elde edebilirsiniz.

Duvarda ve tavanda olduğu kadar zemin için seçilen renkler de büyük önem taşır. Duvar rengi ile parke uyumu arasındaki dengeyi kurmak oldukça önemlidir.

Koyu renk parkelerden Lecce, Nova, Milano gibi tercih edilen zeminlerde duvarların açık renklerde olması gerekir.

Birbiriyle uyumlu renkler

Açık renkli parkeler, duvar ve mobilya renklerinde daha özgür davranmanıza olanak tanıyabilir. Sıcak tonlu bir dekorasyon için VarioClic koleksiyonundan Akasya, Serengeti, Mudanya gibi country ve bohem tarzlara uyum sağlayacak parkeler istediğiniz mekân

etkisini oluşturmanıza yardımcı olabilir. Pastel renk geçişleri de bu tür dekorasyonlarda oldukça popüler yaklaşımlardan biridir.

VarioClic'i detaylı inceleyin

Türkiye'nin en büyük sanayi şirketlerinden ve dünyada orman ürünleri sektöründe öncü konumunda yer alan Yıldız Entegre'nin geliştirdiği VarioClic markası zengin ürün yelpazesi ve yüksek kaliteli üretim teknolojileri sayesinde, "Evinize Güzellik" getirmeyi amaçlıyor.

VarioClic parkelerinin zengin dünyasını keşfetmek için web sitesini incelemenizi tavsiye ediyoruz.