Evde çalışmanın anahtarı, doğru mobilyalar!

İşini evden sürdürenler, uzaktan çalışmaya geçenler, öğrenciler ve yaratıcılığını evde kendine özel bir köşede keşfetmek isteyenler için evdeki çalışma alanları son yıllarda çok daha önem kazandı. Siz de doğru tercihlerle kendinize veya çocuğunuza evinizde zevkinizi yansıtan harika bir çalışma köşesi yaratabilirsiniz. Evlerin dışında kendi ofislerini kuranlar ve buralarda Koleksiyon kalitesini yaşamak isteyenler için de bu setler ideal.

Konforlu ve ergonomik bir çalışma sandalyesi, şık ve kullanışlı çalışma masasıyla hem şık hem de konforlu bir ortam yaratmak nerede olursanız olun Koleksiyon çalışma setleriyle hem kolay hem zevkli.

Koleksiyon Çalışma Seti 1

İlanna Çalışma Masası ve Allegro Çalışma Sandalyesi’nin uyumlu ve şık birlikteliğinden oluşuyor. Açık raf sistemi sayesinde kolay temizlikle hijyen sunan İlanna Çalışma Masası estetik tasarımıyla yaşam alanlarına değer katıyor. Allegro Çalışma Sandalyesi ise geleceğin çalışma ortamları için hazırlanmış son derece hafif, yeni nesil bir çalışma sandalyesi. Sandalye hafifliği sağlaması için font ve sırtı birleştiren yekpare bir çerçeve kabuk ile tasarlandı.

Koleksiyon Çalışma Seti 2

Tasarımı StudioKairos’a ait olan Borges masa, özgün bir forma sahip alüminyum ayak yapısı ile öne çıkmaktadır. Çeşitli boyut ve formlara sahip Borges masanın çeşitli tabla renk seçenekleri de mevcuttur. Haififve kolay taşınabilir yapısıyla kolayca yeri değiştirilebilir ve her mekânda esnek bir çalışma imkanı sağlar.

Sava Çalışma Sandalyesi ise rahatlığının yanı sıra şık görünümüyle evler ve ofisler için ideal bir çözüm sunmaktadır. Sava, estetik tasarımıyla tüm mekânlara rahatça uygulanabilir. İngiliz Fira International tarafından verilen ISO 9241-5 Ergonomi Sertifikasına sahip Sava, bu formu sayesinde kullanıcının sırtını destekler ve kavrar. Sırt çerçevesinin özgün ve zarif tasarımı ile sandalyede sağlanan hafiflik duygusu tasarımın en önemli unsurlarından biridir. Sırt çerçevesinin normalden daha geniş tutulması, file kumaşın daha etkin bir gerginliğe sahip olmasını, bel ve sırta da çok daha konforlu bir sarma hissi vermesini sağlar.

Koleksiyon Çalışma Seti 3

Alfa Çalışma Masası ve Dastan Çalışma Sandalyesi ile çalışma alanı ihtiyacına akıllı ve pratik bir çözüm arayanlar için geliştirildi. Faruk Malhan tasarımı olan Dastan, file sırtıyla hem konforlu hem de nefes aldıran sağlıklı bir oturma çözümü sunuyor. Dastan Çalışma Sandalyesi ise hem ofis hem de ev çalışma alanlarında kullanıma uygun olarak geliştirildi.Dastan, İngiliz Fira International tarafından verilen ISO 9241-5 Ergonomi Sertifikası sahibidir. Alfa Çalışma Masası, Çalışma ve Oturma Odaları, Çocuk Odaları, Ofis gibi her kullanım alanına uygundur.

Koleksiyon Mobilyanın Çalışma Setlerine şimdi siz de uygun ödeme koşullarıyla kolayca sahip olabilir, evinize, ofisinize yepyeni bir çalışma köşesi kazandırabilirsiniz.

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