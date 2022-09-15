Doğru kapıyı seçmek için 5 altın tavsiye

1. Evinizi nasıl dekore etmek istiyorsunuz?

Her ev, içinde yaşayanların karakterini ve zevklerini yansıtır. Duvar boyanız, parkeleriniz, mobilyalarınız ve iç kapılarınız bir resmin parçaları gibidir. Kapı seçimi yaparken bütünlüğü yakalayacak tonları ve desenleri tercih etmelisiniz. Koyu tonlarda döşenmiş bir evin zemin ve kapıları açık renk kullanılabilir. Bunun haricinde evin dekoruna ve renklerine uyması göz önünde bulundurulmalıdır.

Çok sık mobilyaların değiştiği evlerde daha sade ve desensiz kapı seçimi daha kullanışlı olacaktır. Mutfak kapılarında camlı seçenekler daha popülerken yatak odalarında camsız kapı kullanılması tercih edilebilir. Oturma odası için ise camlı ve camsız her türlü kapı uygun olacaktır.

2. Ses yalıtımı hayat kalitesiyle doğrudan ilişkilidir

Evin yaşam alanlarından dışarı ve içeri ses sızmaması, ev sahiplerinin yaşam kalitesi için çok önemlidir. Günümüzde iş, okul yaşantımızı bile evlere taşıdık. Bunun sonucu olarak da her bir odayı ofis veya sınıf gibi kullanıyoruz. Online toplantı, televizyon sesi, müzik sesleri, konuşma sesi derken bu seslerin birbirine karışmaması bizim için önemli bir husus haline geldi.

Siz de iç kapılarınızı seçerken Variodor’un 38 desibele kadar ses yalıtımı özelliğinden faydalanabilirsiniz.

3. Isı yalıtımı artık hayati bir ihtiyaç

Enerji fiyatlarının rekor seviyelere geldiği bu yeni dönemde, ısı yalıtımının ne kadar önemli olduğunu bütün dünya öğrendi. Kış aylarında evin sıcak olması adına pencereleri ve kapıları olabildiğince kapalı tutarak, sıcaklık akışının evde kalmasına özen gösteriyoruz. Bu noktada kapı seçimi yaparken ısı yalıtımı özelliğinin olması değerlendirmeniz gereken etkenlerden biri.

4. Dayanıklı ve monoblok yapı

Evde dizi/film izlerken, telefonla konuşurken ya da kendimize kişisel bir alan yarattığımız her durumda kapımızı kapatıp açıyoruz. Böylelikle iç kapılarla gün içinde çok fazla temas kuruyoruz. Bu sebeple kapı alırken çarpmalara ve çizilmelere karşı dayanıklı olması, özellikle çocuklu ailelerin dikkat noktalarından biri olmalı. Kapıların Variodor gibi içi dolu monoblok yapıda olması, daha sağlam ve dayanıklı olduğunun göstergesidir. Üstelik Variodor kapıların 100.000 kere açılıp kapanma garantisi var.

5. Kolay silinebilir olmalı

Günlük hayatın koşuşturmacası içinde oldukça yorulabiliyoruz. Hatta ev işlerine yetişmekte güçlük çektiğimiz zamanlar da olabiliyor. Hayatımızı kolaylaştırmak adına, kapılarımızın leke tutmayan ve kolay temizlenebilir olması önemli. Tüm bu özellikleri bulunduran Yıldız Entegre’nin Variodor kapılarını, daha detaylı incelemek için web sitesini ziyaret edebilirsiniz.